Bologna, presidio “antifascista” contro la fiaccolata per le Foibe

Fiaccolata in ricordo delle foibe, antifascisti in presidio: polizia dispiegata in Piazza Maggiore a Bologna

Il corteo di Gioventù Nazionale sfila in centro, dall’altro lato della barricata manifestazione di collettivi universitari e studenteschi. “Dalla parte giusta della storia a fianco delle resistenze”. Recita così uno degli striscioni con cui un centinaio di militanti appartenenti a gruppi antifascisti si sono presentati sotto il Sacrario dei partigiani in Piazza Nettuno. Un presidio organizzato da Cambiare Rotta, Osa e alcuni collettivi studenteschi “contro il revisionismo storico” riguardo alla strage delle foibe di cui il 10 febbraio ricorre il Giorno del ricordo.

Dall’altra parte della piazza sfila invece la fiaccolata organizzata da Gioventù Nazionale: una sessantina di militanti (tra cui Stefano Cavedagna, capogruppo FdI in Comune, e il viceministro Galeazzo Bignami) che, con una processione partita da via d’Azeglio, hanno raggiunto il chiostro di Palazzo d’Accursio dove hanno posto la corona di fiori per commemorare gli italiani morti nel massacro in Istria e Dalmazia. Nel mezzo la polizia, dispiegata con agenti e camionette per fare da barriera tra le due manifestazioni contrapposte. www.bolognatoday.it