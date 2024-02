Naufragio Cutro, scafista condannato a 20 anni

Il tribunale di Crotone ha condannato a vent’anni di reclusione e al pagamento di tre milioni di multa Gun Ufuk, cittadino turco di 29 anni, ritenuto uno degli scafisti della “Summer love”, la barca carica di migranti naufragata il 26 febbraio 2023 a Steccato di Cutro

Nel naufragio morirono 94 persone. Il gup ha accolto le richieste del pm Pasquale Festa alzando la multa da 2,1 a 3 milioni e condannando Ufuk anche al risarcimento di alcune parti civili: i parenti delle vittime, il ministero dell’Interno e la Regione Calabria.

Ufuk è l’unico dei quattro presunti scafisti che ha scelto il rito abbreviato. Per gli altri il processo con rito ordinario è in corso. L’uomo era stato arrestato l’8 marzo successivo dopo essere stato individuato in Austria, dove si era rifugiato dopo essere riuscito ad allontanarsi. tgcom24.mediaset.it