A Favara, in provincia di Agrigento, una ragazza di 17 anni avrebbe accoltellato il fratello perché faceva troppo rumore mentre giocava alla PlayStation

La giovane è stata denunciata alla Procura per i minori per lesioni aggravate dopo avere ferito alla schiena il fratello 16enne. L’episodio risale a venerdì scorso. Il ragazzo, colpito fra cuore e polmone, è in gravi condizioni ed è ricoverato al San Giovanni di Dio di Agrigento. tgcom24.mediaset.it