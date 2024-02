Lorenzin: ‘sospendere le multe ai no vax è un insulto ai vaccinati’

Beatrice Lorenzin, senatrice Pd, scrive su X: “Sospendere ulteriormente le multe ai no vax è un brutto segnale per il Paese. È un insulto per chi vaccinandosi ha tutelato la salute di sé stesso e degli altri. Continuare a non sanzionare coloro che deliberatamente hanno messo in pericolo la propria vita e quella degli altri è un chiaro segnale di un Governo che, neanche in modo troppo velato, suggerisce di non rispettare le norme senza correre nessun rischio. È l’ennesima bandierina della propaganda della destra, che liscia il pelo ad una parte di cittadini per puro interesse elettorale, infatti la proroga è al 30 giugno, data post elezioni europee.

L’obiettivo della maggioranza è chiaro: cancellare definitivamente queste multe. Ma dove prenderanno i 150 milioni? In questa legge di Bilancio non sono riusciti a trovare 10 milioni per i test NGS, che vuol dire fare la differenza tra la vita e la morte, non sono riusciti a trovare neanche 1 milione per sostenere la fondazione Ebri di Rita Levi Montalcini, ma alla fine, invece, troveranno, come promette qualche esponente della maggioranza, 150 milioni di euro per coprire le multe ai no vax. Questa è la dimostrazione plastica di un Governo che quando vuole, le risorse le trova.

Sono curiosa di vedere quali scuse forniranno, ai cittadini responsabili e agli operatori sanitari, per motivare questa scellerata scelta.”