Fidenza, anziana in gravi condizioni dopo una rapina: espulso 20enne tunisino

L’ha avvicinata chiedendole un’informazione poi le ha strappato la borsa, la donna è caduta a terra riportando ferite gravi

Fidenza – Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’autore dell’aggressione, un ventenne tunisino, mentre si avvicinava all’anziana. I carabinieri lo hanno rintracciato e successivamente denunciato per rapina aggravata e lesioni gravi ed espulso dall’Italia. Vittima un’anziana straniera, con problemi di deambulazione, che mentre si trovava in piazza Matteotti a Fidenza è stata notata dal giovane che ha iniziato a seguirla, come ripreso dalle telecamere posizionate nella zona.

In via I Maggio, come confermato da alcune testimonianze di passanti, il ventenne, dopo aver finto di chiedere un’indicazione, ha strappato la borsetta alla donna ed è fuggito a piedi. La vittima, cadendo a terra, ha riportato lesioni grave, finendo in ospedale in codice rosso.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini e nel giro di tre giorni hanno fermato il rapinatore nei pressi della stazione ferroviaria. In Italia senza permesso di soggiorno, il giovane è stato trovato in possesso del cellulare sottratto alla donna nel corso dello scippo; il telefono risultava essere stato resettato dieci minuti dopo la rapina.

L’iniziale richiesta di espulsione dall’Italia è stata in un primo momento rigettata per questioni umanitarie ma nel giro di poche ore il Giudice di Pace di Parma ha sentenziato l’allontanamento coatto dal territorio nazionale, che è stato eseguito dagli stessi carabinieri di Fidenza.

Il ventenne è stato così scortato al porto di Genova dove è stato preso in consegna dalle autorità tunisine che lo hanno rimpatriato a bordo di un traghetto. Ora attenderà in patria gli esiti del procedimento penale italiano.

