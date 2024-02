Stupro di Catania, il commento di Laura Boldrini

Laura Boldrini, femminista e deputata del Pd, commenta lo stupro di Catania dove sette egiziani, sbarcati clandestinamente in Italia come “minori non accompagnati”, sono accusati di aver violentato una ragazzina di soli 13 anni, vittima dell’accoglienza selvaggia voluta dalla sinistra.

“Un altro stupro di gruppo. Un’altra vittima giovanissima e coraggiosa che denuncia. Dopo i fatti gravissimi di Palermo e Caivano, adesso anche a Catania il branco agisce su una ragazza come su una preda. E l’età degli stupratori e della vittima non fa che confermare quanto la violenza sulle donne sia una questione da affrontare da subito con i ragazzi, anche a scuola. Il patriarcato, la legge del maschio prevaricatore non conosce né età né latitudine. Bisogna agire e agire in fretta oltre il piano della sola repressione”