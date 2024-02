L’Italia accoglie 60 palestinesi

La Nave Vulcano della Marina Militare, proveniente dal porto egiziano di al Arish, è arrivata a La Spezia con sessanta profughi palestinesi a bordo

Tra loro, 18 bambini che, assieme ai loro accompagnatori, hanno bisogno di cure mediche specialistiche. I piccoli pazienti sono tutti stabilizzati e nessuno è in pericolo di vita sebbene alcuni siano stati feriti in maniera molto grave, tanto che sulla banchina è stato utilizzato un Ambulift, un carrello che si eleva fino all’altezza del ponte della nave per permettere lo sbarco di coloro che non possono camminare.

A La Spezia è giunto alle prime luci del mattino anche il ministro Tajani per incontrare gli ufficiali in quadrato e salutare l’equipaggio a cui ha rivolto parole di ringraziamento.

La macchina dell’accoglienza, pronta da giorni, si è subito messa in moto con una task force coordinata dalla Croce Rossa e formata da un totale di 45 volontari, impegnati per i primi aiuti e il trasporto presso le strutture sanitarie dei 60 palestinesi. In coordinamento con la Prefettura, i Ministeri competenti, la Croce Rossa Nazionale e della Liguria, la Croce Rossa ha messo a disposizione ambulanze, automediche e pulmini per spostare i rifugiati.

I diciotto bambini che necessitano di cure e terapie saranno trasportati in ambulanza presso gli ospedali Rizzoli di Bologna, al Buzzi e al Pini di Milano, al Gaslini di Genova e al Meyer di Firenze.

Crosetto: “Benvenuti in Italia”

“Diamo il benvenuto in Italia ai 18 bambini palestinesi e ai loro familiari, arrivati oggi a La Spezia, a bordo di Nave Vulcano della Marina Militare. Colgo l’occasione per salutare e ringraziare, a nome della Difesa, il personale medico del Qatar giunto oggi in Italia con Nave Vulcano, che ha collaborato con noi in questi mesi fornendo unprezioso supporto a bordo. L’instancabile lavoro della Difesa a favore di chi ha bisogno però non finisce qui. Nei prossimi giorni, infatti, con un volo speciale dell’Aeronautica Militare, verranno trasferiti in Italia altri bambini palestinesi dall’Egitto. Abbiamo inoltre dato disponibilità a costruire un ospedale da campo dell’Esercito per aiutare la popolazione civile che non è certo responsabile della guerra”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in una nota per il rientro della Vulcano e del personale sanitario interforze al porto di La Spezia.

