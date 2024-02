Genova, gita scolastica da 700 euro: studenti costretti a rinunciare

Gite scolastiche sempre più care per le tasche degli studenti e delle loro famiglie, tanto da costringere spesso i ragazzi a rinunciare

E’ la volta del liceo Leonardo da Vinci di Genova, dove alcune classi hanno desistito dal partire per un viaggio d’istruzione a Berlino dal costo di 700 euro a testa. La gravità della situazione ha attirato l’attenzione dei movimenti studenteschi Rete degli Studenti Medi e Rete Ligure, che da anni contestano l’esoso prezzo delle gite scolastiche.

Il comunicato

“Non vogliamo restare a guardare — dice Francesco Devoti, segretario della Rete degli Studenti Medi della Liguria — mentre davanti ai nostri occhi continua l’ingiusto fenomeno delle gite d’oro. È inaccettabile che si chieda alle famiglie di sborsare cifre così esose, specialmente se ciò accade nonostante esista, seppur non violata in senso formale, una delibera del Consiglio d’Istituto che fissa il tetto per le gite a seicento euro. Inoltre, la situazione verificatasi è un’ulteriore prova della visione intrinsecamente classista che si ha della scuola di oggi, disattenta alle classi meno abbienti e verso le esigenze di tutti e tutte”. tgcom24.mediaset.it