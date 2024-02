Zaluzhny: ‘Kiev si adatti a riduzione di aiuti militari’

02 FEB – L’Ucraina deve adattarsi ad una riduzione degli aiuti militari da parte dei suoi principali alleati e concentrarsi sempre di più sulla tecnologia se vuole vincere la guerra contro la Russia: lo scrive il capo dell’esercito ucraino, Valerii Zaluzhny, in un saggio scritto in esclusiva per la Cnn.

L’articolo del generale non fa alcun riferimento al suo rapporto con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky – né alle indiscrezioni secondo cui quest’ultimo sarebbe pronto ad annunciare il suo licenziamento dopo quattro anni di lavoro – ma affronta la sfida della mobilitazione di massa, fonte di forte tensione con il numero uno di Kiev.

Zaluzhny ritiene che i leader militari ucraini debbano tenere conto di una serie di delusioni e distrazioni anche fuori dal campo di battaglia. Indirettamente, rileva la Cnn, il generale fa riferimento al fallimento degli Stati Uniti nel concordare un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, così come al fatto che gli sviluppi in Medio Oriente da ottobre hanno attirato l’attenzione internazionale altrove.

E sottolinea che c’é una “alta probabilità che la Russia provochi una serie di conflitti dopo l’esempio di Israele e Yemen e distogliere i principali partner dal sostegno all’Ucraina”. Oltre al fatto che “la debolezza del regime delle sanzioni internazionali significa che la Russia è ancora in grado di schierare il suo complesso militare-industriale nel perseguimento di una guerra di logoramento contro di noi”.

Il capo dell’esercito cita poi “‘l’imperfezione del quadro normativo che disciplina il settore militare-industriale nel nostro Paese” e sottolinea che “la parziale monopolizzazione di questo settore porta a difficoltà nella produzione nazionale di munizioni e, di conseguenza, a una maggiore dipendenza dell’Ucraina dall’offerta degli alleati”.

In questo scenario, Zaluzhny ritiene che bisogna “trarre vantaggio dai progressi nello sviluppo di nuove tecnologie che permetteranno di vincere”, sottolineando “la necessità di aumentare significativamente le capacità dei sistemi senza pilota e altri sistemi tecnologici avanzati, per influenzare positivamente il corso delle ostilità”. (ANSA).