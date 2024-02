“UE ed Euro: il grande MALE che affligge l’Europa”

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Nino Galloni – economista e scrittore – estratto dalla puntata di domenica 28 gennaio 2024

Al di là di come noi chiamiamo una moneta, il problema è se la contabilizziamo come debito, cioé come passività o se non la contabilizziamo come passività. Per realizzare il pareggio di bilancio, inserito nella Costituzione, come dicono i critici, bisogna emettere tanta moneta non a debito quanta è la spesa pubblica in più rispetto alle tasse. E tutti i conti, in questo modo, tornerebbero.



