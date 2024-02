Malore a scuola, 13enne muore per emorragia cerebrale

Il piccolo è stato sottoposto anche a un’operazione per cercare di arginare l’emorragia cerebrale. Ma nonostante l’intervento è entrato in coma ed è morto

Reggio Emilia, 1 febbraio 2024 – Una tragedia improvvisa che ha gettato nel dolore l’intero plesso scolastico della Canalina. È morto nelle scorse ore Destiny Innocent, un ragazzino di 13 anni che frequentava la classe 1ª B delle scuole medie Carlo Alberto Dalla Chiesa della Canalina.

Destiny aveva accusato un mal di testa lunedì 22 gennaio mentre si trovava a scuola. Un malore lieve, ma che aveva portato i dirigenti scolastici – per estremo scrupolo – a chiamare i sanitari del 118 per aiutarlo. Le sue condizioni, però, al momento non avevano destato preoccupazione, dato che il 13enne era uscito dall’istituto con le sue gambe assieme ai sanitari. Dopo essere rimasto qualche in tempo in osservazione al Santa Maria Nuova, le condizioni del piccolo erano però peggiorate, tanto da richiedere un suo trasferimento all’ospedale di Baggiovara.

A nulla sono valsi i tentativi dei medici: il piccolo sarebbe stato sottoposto anche a un’operazione per cercare di arginare l’emorragia cerebrale. Ma nonostante l’intervento è entrato in coma; poi lunedì – a una settimana di distanza dal malore – purtroppo è morto.

Destiny – originario della Nigeria – viveva nel quartiere Canalina con mamma, papà, una sorellina e un fratellino più piccoli. Al momento del malore il papà era appena partito per un viaggio in Nigeria ed è dovuto tornare in tutta fretta quando ha appreso della tragedia. […] www.ilrestodelcarlino.it