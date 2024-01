Tajani: “Italia intende creare più lavoro in Africa”

Il Piano Mattei “può contare su 5,5 miliardi di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie: circa 3 miliardi dal fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi e mezzo dal fondo per la Cooperazione allo sviluppo”, ha detto Giorgia Meloni

Tajani – L’Italia intende “creare più lavoro in Africa, per esempio con joint-venture che permettano collaborazioni reciprocamente vantaggiose tra imprese italiane e quelle africane”. È quanto ha spiegato il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il suo intervento alla sessione plenaria del vertice Italia-Africa. “Penso alla trasformazione in loco delle materie prime e a un uso di quelle critiche più efficiente e vantaggioso per tutti. Favorendo la creazione di lavoro, daremo un colpo decisivo ai trafficanti di morte”, ha aggiunto, sottolineando che “sono i nostri comuni nemici e insieme li sconfiggeremo”.

“Se loro investono sulla disperazione, noi vogliamo investire sulle opportunità!”, ha insistito. “Abbiamo rafforzato i canali di migrazione legale. Abbiamo portato a oltre 450.000 il numero dei permessi di lavoro in tre anni. Abbiamo messo al centro la formazione, nella consapevolezza che in tutto questo ha un ruolo cruciale”, ha ricordato Tajani.

“Abbiamo messo l’accento sull’istruzione anche attraverso le scuole italiane in Africa. Penso alle borse di studio, strumento chiave, che il ministero degli Esteri ha voluto potenziare, con l’Africa come principale destinazione”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. “Le stiamo aumentando per favorire la mobilità di studenti e ricercatori. Tutto questo possiamo e vogliamo farlo insieme”, ha commentato. tgcom24.mediaset.it