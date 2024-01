Delrio (Pd): “Mattarella è il Presidente di tutti”

È stato avviato un provvedimento disciplinare (con denuncia all’autorità giudiziaria) per un carabiniere del Terzo reggimento Lombardia che sabato, alla manifestazione non autorizzata pro Palestina, rispondendo a una domanda di Franca Caffa, storica attivista dei comitati inquilini milanesi, ha detto di non riconoscere Sergio Mattarella come presidente della Repubblica.

Graziano Delrio, senatore Pd, scrive su X: “È inconcepibile che un rappresentante dello Stato non riconosca come tale il Presidente della Repubblica.

Sergio Mattarella è il mio Presidente. Sergio Mattarella è il nostro Presidente.

Sergio Mattarella è il Presidente di tutti.

E ne siamo orgogliosi.”