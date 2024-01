Firenze, 16enne straniero tenta rapina a minimarket e finisce accoltellato

Un tentativo di rapina è finito con due persone in ospedale. E’ quanto accaduto poco prima delle 14 di venerdì 26 gennaio, in un minimarket bengalese di via dello Statuto a Firenze. Il personale del 118 ha chiesto l’ausilio dei Carabinieri per due persone che riportavano ferite da taglio.

I militari al momento hanno potuto appurare che un giovane ha tentato di rapinare il minimarket e che il proprietario ha reagito. Sarebbe quindi nata una colluttazione anche con un coltello. Al momento, precisano i carabinieri, non è possibile ricostruire con esattezza la dinamica. I due, un minore classe 2007 e un uomo del 1976, entrambi stranieri, sono stati trasportati presso l’ospedale di Careggi e sottoposti ad intervento.

https://www.055firenze.it