Calvin Klein couture: una sinfonia di stile e chic minimalista

Da sempre protagonista sul mercato della moda Calvin Klein anche oggi continua nella sua mission. Il suo tocco minimal non è stato intaccato dal passare dal tempo e si conferma nella sua totalità. Uno stile unico, inimitabile nato da un sogno negli Stati Uniti grazie allo stilista che fu visionario. Chi non ha mai sognao di indossare un capo co mimportante e unico?

Chi non conosce un nome così famoso?

Un nome che è garanzia assoluta di eleganza da sempre in tutto il mondo. È il caso di Calvin Klein al quale si rivolgono ogni giorno moltissimi clienti per acquistare prodotti che possano unire lo stile così come il gusto e ovviamente l’eleganza. La casa di moda nata in USA segue attentamente tutte le strade che possono percorrere le tendenze del momento, facendole proprie in articoli unici, riconoscibilissimi e apprezzati da tutti coloro che amano vestirsi in un certo modo.

Ricordate lo stile minimal degli anni ’90? Un marchio indelebile

Non è soltanto portare addosso una firma, seppure prestigiosissima. Indossare Calvin Klein significa comunicare qualcosa di sé, evidenziare la propria personalità, annunciare una voglia di andare oltre quelle che sono le mode “classiche”. Di certo non si affaccia oggi in un campo così importante, la sua storia viene da lontano e non è mai passata inosservata. In fondo il marchio CK ha segnato il minimalismo già negli anni ’90, mettendo in atto una vera e propria rivoluzione nello sconfinato campo della moda.

Stile Ck adatto a tutti? Certo ma la donna fu esaltata

Ci sono dei tratti distintivi di Calvin Klein? Ovviamente sì. La sua essenza è fatta da elementi che lo hanno reso famoso sui mercati di riferimento in tutto il mondo. Motivo? Le forme senza tempo, eterne che si rispecchiavano e prendevano vita in abiti che si sono rivelati unici. In molti ricorderanno i miniabiti a trapezio così così come le silhouette allungate. Adatti a tutti, i suoi capi però hanno esaltato il sesso femminile: la donna poteva trovare ispirazione in quei modelli a seconda della propria identità, il modo di fare, lo stile, il gusto e la passione.

Avete mai provato ad acquistare un capo CK in rete?

Anche oggi ovviamente è così. Lo stile Calvin Klein rimane intatto anche negli articoli dei tempi attuali, un unico file conduttore dagli anni ’80 fino alle passerelle del momento. Diversi sono gli store ufficiali in cui poter acquistare i capi CK così come sono diversi anche gli store digitali in cui perdersi tra modelli, colori in uno stile inconfondibile. Uno dei portali che vanta un’ampia scelta è MODIVO che presenta il meglio che l’azienda statunitense può presentare.

Date un tocco unico al vostro stile e scegliete capi Calvin Klein

Avete scelto quale capo possa soddisfare le vostre esigenze in termini di stile e moda? Scegliete ciò che vi piace maggiormente tra i tanti capi di Calvin Klein e lanciate un messaggio forte sulla vostra voglia di vestirvi con gusto e attraverso un marchio che ha fatto la storia della moda in tutto il mondo.