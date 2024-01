Parma, si sveglia con la febbre: bimbo di 10 anni muore poche ore dopo

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia sul corpo del bambino di soli 10 anni morto nella giornata di martedì 23 gennaio all’Ospedale Maggiore di Parma, dopo una corsa disperata nel reparto di Rianimazione

Sarà l’esame autoptico a a stabilire con certezze le cause del decesso: fino ad allora si possono fare solo ipotesi. Dalle prime ricostruzioni sembra che il piccolo, che viveva a Vicofertile insieme ai genitori, si sia svegliato nella mattinata del 23 gennaio con la febbre: per questo motivo sarebbe rimasto a casa da scuola. Poi, nel pomeriggio, le sue condizioni si sarebbero aggravate fino alla perdita di conoscenza. Poi l’allerta immediata ai sanitari del 118, arrivati sul posto con ambulanza e automedica, i tentativi di rianimazione e la corsa contro il tempo per il ricovero nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore, dove è poi deceduto. www.parmatoday.it