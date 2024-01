Ucraina, 7 funzionari della Difesa accusati di corruzione

UCRAINA E CORRUZIONE – Il procuratore generale Andrey Kostin: “Nell’ultimo anno, sette funzionari del Ministero della Difesa ucraino sono stati sospettati di corruzione… Attualmente sono in fase di indagine anche altri due casi riguardanti l’acquisto di giubbotti antiproiettile e dispositivi di protezione individuale di bassa qualità per un valore di oltre 1,4 miliardi di dollari, la fornitura di uniformi invernali di bassa qualità per un valore di 945 milioni di dollari, nonché l’appropriazione indebita di fondi di bilancio per un valore di 250 milioni di dollari”.

