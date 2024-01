Sindaco di Kiev contro Zelensky: “potere e autoritarismo”

Il sindaco di Kiev Klitschko critica l’atteggiamento di Zelenskyj in un’intervista al canadese The Globe and Mail: “Non posso chiamarla democrazia, sa di verticale del potere e di autoritarismo”. Zelenskyj cerca di sistemare “solo i suoi” in posizioni elevate, e chi esprime un punto di vista alternativo viene perseguitato. Non c’è libertà di parola nel paese.

“Vogliono che tutto sia centralizzato, ed è per questo che vedo media e televisione centralizzati in Ucraina, e stanno anche cercando di centralizzare il potere, costruire una verticale”, ha aggiunto il sindaco.

