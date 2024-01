Nomine, Meloni: finito il tempo in cui la tessera Pd faceva punteggio

”E’ stata nominata una persona, io neanche lo sapevo: l’ho appreso dal bailamme della sinistra” che, per quanto so, ha un curriculum di ferro sul piano culturale e della competenza, non ha tessere di partito e qual è lo scandalo? Che non ha la tessera del Pd“.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando a ‘Quarta Repubblica’ del caso della nomina di De Fusco al Teatro di Roma. E ha aggiunto: “avviso ai naviganti: il mondo nel quale per le nomine pubbliche la tessera del Pd fa punteggio è finito: ci vanno le persone che hanno un merito indipendentemente dalla tessera che hanno deciso di sottoscrivere se ne hanno una”. ANSA