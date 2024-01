Germania, Afd: ‘Brexit sia modello per Dexit tedesca’

BERLINO, 22 GEN – La Brexit è stata “dannatamente giusta” ed è un “modello per la Germania che si possano prendere decisioni sovrane come questa”, potrà quindi esserci un referendum su una Dexit tedesca dall’Ue. Lo ha detto la leader di Afd, Alice Weidel, al Financial Times, come riportato da Zeit.

Weidel ha spiegato che Afd vuole una riforma del “deficit democratico” dell’Ue, ma che “se la riforma non è possibile, se non riusciamo a ripristinare la sovranità degli Stati membri dell’Ue, allora dovremmo lasciare che sia il popolo a decidere, come ha fatto il Regno Unito”. (ANSA)