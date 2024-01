Malore in auto, muore ingegnere di 47 anni

Montebelluna, in provincia di Treviso, è stata recentemente scossa da un tragico evento. Fernando Frignani, un apprezzato ingegnere meccanico di 47 anni e residente di Busta di Montebelluna, è tragicamente scomparso giovedì in circostanze che hanno lasciato la comunità in uno stato di profondo sgomento.

Malore fatale

Frignani, noto per la sua passione per l’apicultura, aveva trascorso la giornata lavorando alle sue arnie in campagna. Tuttavia, al suo ritorno a casa in auto, ha improvvisamente accusato un malore. Nonostante i tentativi di raggiungere la sicurezza della sua abitazione, si è fermato proprio nei pressi di casa perdendo i sensi. La moglie Katia, che lo attendeva all’interno delle mura domestiche, si è ritrovata di fronte a una scena straziante: Fernando esanime, incapace di reagire.

Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per Frignani non c’era più nulla da fare. La sua scomparsa ha destato grande incredulità, soprattutto perché non aveva mai mostrato segni di problemi cardiaci, era attivo nello sport e sembrava godere di ottima salute. www.nordest24.it