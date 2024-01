Fratoianni contro il decreto eco-vandali

“Il governo Meloni ha costretto il Parlamento della Repubblica a legiferare contro lo specifico comportamento e le proteste di un gruppo di persone. È un’enormità: neanche nella legislazione speciale negli anni ’70 in questo Paese sono successe cose come queste. Penso che la relazione tra la democrazia e il conflitto sia ciò che più di ogni altra cosa testimonia la natura della salute o della malattia della democrazia. La storia di questo Paese è fatta di lotte e di conflitti che spesso e volentieri si sono misurati anche con il rapporto tra legge, norma, legalità, sostanza e giustizia”.



manifestazione “ecologista”

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Non vorrei dover citare nel centenario proprio don Milani per ricordare che il rapporto tra giustizia e legalità non è sempre e solo rinchiuso nell’interpretazione burocratica delle norme. – prosegue il leader di SI -. Il movimento operaio in questo Paese ha conquistato i suoi diritti occupando le fabbriche: non era legale. I contadini in questo Paese hanno occupato i campi dei latifondisti rivendicando dignità: non era legale. Ma quelle scelte hanno costruito la democrazia di questo Paese, della Repubblica”.

Fonte video Camera – Agenzia Vista