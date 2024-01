Calenda: ‘i populisti promettono, vanno al governo e non mantengono niente’

“Non so oggettivamente prevedere” se questo governo cadrà a breve. “L’amore per il potere è un grande collante quindi può darsi che restino su. Però credo che ci sarà una crisi: bisogna vedere a questa crisi come risponde la Meloni”. Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, a margine della presentazione a bologna del suo nuovo libro “Il Patto. Oltre il Trentennio Perduto”.

“Penso che sta succedendo quello che è sempre successo con tutti i populisti – ha aggiunto Calenda -: promettono troppo, quando vanno al governo non mantengono niente, la gente si rompe le scatole, occupano ogni spazio televisivo possibile, saturano le persone, gli dicono che tutto va bene e che un anno fa invece era tutto un disastro”. Ma “la gente si rompe e a un certo punto li molla: è l’eterno ritorno dell’uguale, è sempre uguale, l’abbiamo visto con Salvini e con i Cinquestelle, va avanti così da sempre”. (askanews)