Scholz: “nel 2024 forniremo 7 miliardi in aiuti militari a Kiev”

Germania, Scholz su X: “Il presidente Biden e io siamo d’accordo: vogliamo continuare a fornire all’Ucraina sostegno finanziario, umanitario e militare. Oggi ho parlato con @POTUS al telefono. La Germania fornirà più di sette miliardi di euro in beni militari nel 2024.”

President Biden and I agree: we want to continue to provide Ukraine with financial, humanitarian and military support. Today, I spoke to @POTUS on the phone. Germany is providing more than seven billion euros in military goods in 2024.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) January 16, 2024