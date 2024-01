Rete 4, Giuseppe Brindisi al posto di Andrea Giambruno

Un cambio interno a Mediaset, non di poco conto. Giuseppe Brindisi, storico conduttore del Tg4, lascia il telegiornale fondato da Emilio Fede e approda a Diario del giorno, il talk quotidiano del pomeriggio sempre su Rete 4 che a inizio stagione era condotto da Andrea Giambruno, silurato dopo i famigerati fuori onda di Striscia la notizia lo scorso autunno. Una vicenda che ha portato anche alla rottura tra Giambruno e la premier Giorgia Meloni.

Ad annunciare il trasloco è stato lo stesso Brindisi (conduttore anche di Zona Bianca, sempre su Rete 4), che commosso si è rivolto ai telespettatori: “Oggi è la mia ultima conduzione al Tg4 perché da lunedì sono al timone di Diario del Giorno, alle 15.30 ogni giorno dal lunedì al venerdì, sempre su Rete 4, sempre a cura del Tg4”. Nessuna rivoluzione, insomma, ma uno spostamento di pedine interno a Cologno Monzese che conferma però la fiducia che i vertici giornalistici e aziendali ripongono in Brindisi, che conduceva il Tg4 fin dal 2013 svolgendo peraltro un ruolo di primissimo piano nel “restyling” subito dal tg nel 2019.

“Voglio salutare tutti quelli che hanno seguito questo tg che, per un’idea del Direttore Generale dell’Informazione Mauro Crippa e del Direttore del Tg Andrea Pucci, è cambiato negli ultimi anni e io sono contento di essere stato uno degli artefici di questo cambiamento – ha sottolineato Brindisi nel suo saluto-commiato ai telespettatori -. Lo abbiamo reso un telegiornale unico nel suo genere, nel patrimonio e in quello che è il panorama dell’informazione in Italia, un mini talk che piace a molti e che è molto apprezzato”.

www.liberoquotidiano.it