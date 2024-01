GUERRA ALL’UMANITA’

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 14 gennaio 2024

Armando Manocchia e i suoi ospiti:

Alessio Fortunati biologo molecolare e scrittore,

Franco Stocco, già dirigente Big Pharma,

Franco Fracassi, giornalista e scrittore,

hanno cercato di illustrare il lato oscuro degli Stati Uniti, i progetti senza scrupoli per controllare il pianeta, la biologia sintetica e la bio-guerra. Si è parlarto inoltre dell’uso di armi biologiche nei piani di distruzione delle democrazie tra fake news, finte pandemie e strategia del terrore per arrivare al genocidio vaccinale, al transumanesimo e alla ipersorveglianza.

In due parole: Guerra all’umanità.



