Russofobia, la Lettonia espelle un 82enne

“Indignazione in Russia per la decisione della Lettonia di espellere il pensionato 82enne Boris Katkov in quanto pericoloso. Secondo fonti russe Katkov viveva da 30 anni nel paese senza prendere la cittadinanza, ma con permessi di soggiorno. Gli è stata data un’ora per prepararsi”

Lo scrive su X Marco Bordoni.

Indignazione in Russia per la decisione della Lettonia di espellere il pensionato 82enne Boris Katkov in quanto pericoloso. Secondo fonti russe Katkov viveva da 30 anni nel paese senza prendere la cittadinanza, ma con permessi di soggiorno. Gli è stata data un'ora per prepararsi. pic.twitter.com/1wpF3aungZ — Marco Bordoni (@bordoni_russia) January 13, 2024