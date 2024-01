Sui fatti di Via Acca Larentia a Roma, la segretaria del Pd Elly Schlein ha illustrato un’interrogazione. “Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte”, ha detto, chiedendo al governo di agire in tal senso

Piantedosi a Schlein: “Governi Pd non hanno mai sciolto gruppi eversivi”

All’interrogazione di Schlein ha risposto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Quanto alle ulteriori iniziative da porre in essere per lo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, ricordo che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che governi, anche sostenuti dalla parte politica degli onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso”.

“Tradito il ricordo di Acca Larentia”

“Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larentia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un’epoca condannata dalla storia”, ha detto Piantedosi a proposito dei fatti accaduti durante la manifestazione a Roma.

