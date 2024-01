Gruppo di alleati Nato in UE acquista 1.000 missili Patriot

La Nato Support and Procurement Agency (Nspa) sosterrà una coalizione di nazioni, tra cui Germania, Paesi Bassi, Romania e Spagna, con un contratto per una quantità combinata fino a 1.000 missili Patriot Guidance Enhanced Missiles (GEM-T), se tutte le opzioni saranno esercitate. Il contratto prevede la qualificazione di componenti aggiornati, l’aggiunta di nuovi fornitori, attrezzature di prova e pezzi di ricambio per sostenere il futuro utilizzo.

“Si prevede che altre nazioni utilizzatrici beneficeranno delle condizioni del contratto”, nota la Nspa. “Per un valore di 5,5 miliardi di dollari, si tratta di uno dei più grandi acquisti mai effettuati dall’Agenzia”, precisano alla Nato. Grazie a questo contratto la Nspa consente alle nazioni utilizzatrici dei Patriot di usufruire di vantaggi significativi.

L’approvvigionamento multinazionale consolidato, nello spirito della European Sky Shield Initiative (Essi), offre “economie di scala” e sostiene “l’espansione della capacità produttiva dei nuovi missili Gem-T per soddisfare la crescente domanda”. La nuova capacità di produzione di missili Gem-T in Europa “aumenta la sicurezza delle forniture” e contribuirà alla ricostituzione delle scorte di missili Patriot. L’iniziativa dimostra la forte cooperazione tra gli alleati dei Patriot in linea con l’Essi. (ANSA).