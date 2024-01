Elezioni Usa 2024, idea Dem: Michelle Obama

Elezioni presidenziali Usa, i dem pensano all’ex first lady Michelle Obama

I sondaggi preoccupano il presidente Biden, che sente avvicinarsi alle calcagna il tycoon, nemico politico giurato. Se testare il sentiment degli elettori non bastasse, l’appello del New York Times affinché si scongiuri il ritorno di Trump conferma che il pericolo è appena dietro l’angolo: “la sua rielezione presenterebbe seri pericoli per la nostra Repubblica e per il mondo”.

Il primo appuntamento imminente – scrive Dagospia– sono i caucus dell’Iowa, ma la candidatura di Trump parte già azzoppata dai giudici di Maine e Colorado, che hanno escluso il tycoon dalle primarie. Biden, dal canto suo, ha bisogno di una spintarella alla campagna elettorale: a chiederglielo è sceso in campo direttamente Barack Obama, preoccupatissimo da una batosta del Partito Democratico a novembre, come scrive il “Washington Post”.

I due ne hanno parlato in vari incontri, in cui l’ex datore di lavoro di Biden ha strigliato il presidente per la struttura della campagna elettorale, e sui rischi di prendere ceffoni da Trump. Obama, che non è mai stato convinto dell’appeal elettorale del suo ex vicepresidente (nel 2016, sponsorizzò apertamente Hillary Clinton), ha nel cassetto, pronta, l’arma che potrebbe cambiare tutti i giochi: la moglie Michelle.

Piccolo problema: Obama – prosegue Dagospia – ha un grande ascendente e carisma tra i membri del partito democratico, ma aspetta che siano gli altri a tirare fuori quel nome. Il tutto, per evitare sgarbi e imbarazzi a Biden, che da presidente uscente, come vuole la prassi, è il solo che può decidere se ritirarsi o meno.

