“Un altro mondo è possibile”

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 7 gennaio 2024

Clima e ambiente: perchè le rigide e costosissime politiche messe in atto per “salvare il pianeta” sono assolutamente ingiustificate. Sono gli argomenti affrontati questa sera dagli ospiti di Armando Manocchia:

Maria Heibel – di nogeoingegneria.com,

Maurizio Martucci – giornalista e scrittore,

Silvia Guerini – saggista,

Nicola Scafetta – professore di fisica dell’atmosfera e climatologia,

che hanno parlato del catastrofismo climatico e ambientale, del terrorismo mediatico e politico sul riscaldamento globale, del ”cambiamento climatico” e, non ultimo, dell’inquinamento elettromagnetico per il quale la Camera ha votato l’aumento della soglia limite.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

