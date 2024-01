Bill Clinton sull’isola di Epstein “ma per motivi filantropici”

C’è anche l’ex Presidente Bill Clinton tra i 200 nomi contenuti nei documenti segretati legati al defunto finanziere Jeffrey Epstein e di cui un giudice federale ha ordinato la pubblicazione senza alcun omissis. Lo ha reso noto Abc News, prevedendo per oggi la diffusione del materiale

Secondo il network, Clinton è menzionato oltre 50 volte nei documenti ma “non c’è alcuna indicazione che il materiale sotto sigillo contenga evidenze di condotte illecite” nei traffici sessuali del finanziere. I rapporti tra l’ex Presidente ed Epstein erano noti. Il suo nome era stato fatto da Virginia Giuffre, una delle ragazze “dell’harem del magnate” morto suicida in carcere nel 2019, pur senza attribuirgli condotte illegali. Agli investigatori aveva però ricordato che tra i frequentatori delle residenze del miliardario, tra quella in Florida e nelle Isole Vergini, c’era anche quello dell’ex Presidente. Un Portavoce di Clinton ha tenuto a chiarire come l’amicizia con Epstein fosse limitata solo alle attività filantropiche a cui il milionario newyorkese aveva partecipato.

Quello di Clinton dunque “non è l’unico nome che si preveda sia diffuso”, ha avvisato Fox News. Infatti è scaduto ieri il termine entro il quale i legali delle parti coinvolte avrebbero dovuto presentare opposizione alla pubblicazione delle identità, nove anni dopo l’apertura del caso che sta cercando di far luce sui traffici sessuali di minorenni del finanziere. In passato alla ribalta della cronaca era finito un altro personaggio noto, il principe Andrea, accusato da Giuffre di violenza sessuale e che ha deciso di chiudere il caso, patteggiando un risarcimento di dodici milioni di dollari.

