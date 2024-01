Zelensky: “La Russia non sta vincendo la guerra”

L’idea che la Russia stia vincendo la guerra è solo “una sensazione”. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista all’Economist. “Forse non tutto sta accadendo così velocemente come qualcuno aveva immaginato – ha aggiunto – ma la Russia sta ancora subendo gravi perdite”. Quanto a eventuali colloqui di pace “non ci sono segnali reali. Vedo solo i passi di un Paese terrorista”, ha concluso Zelensky.

Ucraina sotto attacco, missili su Kiev

Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, e la corrente elettrica è saltata in diverse zone della città. L’antiaerea è entrata in azione sia a Kiev sia nelle aree circostanti, e frammenti di missili sono caduti sui condomini. Secondo l’aeronautica militare l’esercito russo sta lanciando missili Kinzhal. Colpita anche la regione orientale di Kharkiv.

Caccia russi in volo, allarme in tutte le regioni dell’Ucraina

L’esercito ucraino ha lanciato stanotte un allarme antiaereo a livello nazionale, avvertendo della minaccia di attacchi missilistici da parte dei cacciabombardieri russi. “Pericolo missilistico nelle aree in cui è attiva l’allerta aerea. Minaccia di lancio di missili da crociera da aerei Tu-95MS. Un totale di 16 bombardieri strategici è in volo”, ha detto l’aeronautica militare ucraina su Telegram. tgcom24.mediaset.it