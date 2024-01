Urso (FdI): ‘francobolli in sovrapprezzo per ricostruzione dell’Ucraina’

“Piena solidarietà al popolo ucraino che anche in queste ore subisce il criminale attacco russo, nella speranza che il 2024 possa essere l’anno della pace, della libertà e della indipendenza. Alle loro martoriate città storiche abbiamo dedicato una serie filatelica con un sovrapprezzo destinato alla ricostruzione dello straordinario patrimonio artistico e monumentale. Le Chiese di Kiev, il Teatro di Mariupol, la Piazza di Leopoli, il Porto di Odessa: la storia e la memoria di una Nazione che non si arrende. Noi siamo con loro, sempre!”

Lo scrive su X Adolfo Urso (FdI), ministro delle Imprese e del Made in Italy

