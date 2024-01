Ruba una collana d’oro, alla vista della polizia la mangia: arrestato tunisino

Ruba una collana d’oro e poi l’inghiottisce alla vista degli agenti. Serata movimentata, a capodanno, per un 20enne di origine tunisine, regolare ma con precedenti, che è stato arrestato a Milano per furto con strappo ai danni di una 32enne di origini albanesi in via Lepetit, vicino alla Stazione Centrale.

Secondo quanto riportato dalla questura, la vittima era seduta a un bar quando l’uomo si è avvicinato e dopo averle poggiato una mano sulla spalla le ha strappato la collana. Durante un controllo, la polizia ha notato la donna che chiedeva aiuto. Insieme a un amico la vittima aveva inseguito e tenuto d’occhio il ladro, che gli agenti sono poi riusciti a fermare. L’uomo ha così inghiottito la collana per ‘nascondere’ la refurtiva. Ma è stato scoperto.

Non solo. Un 32enne di origini thailandesi è stato scippato del suo orologio di marca dal valore di circa 25mila euro. All’esterno di una pizzeria in via Carlo Tenca, sempre in zona Stazione Centrale, un uomo si è avvicinato alla vittima e con la scusa ha iniziato a parlare. Subito dopo gli ha strappato l’orologio dal polso. Quando la vittima ha chiamato la polizia il malvivente era già riuscito a scappare. Si indaga. www.milanotoday.it