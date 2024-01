Coabitazione sociale, 48enne uccide coinquilino

Francesco Ferioli, 48 anni, è già in carcere alla Dozza ed è accusato di aver accoltellato il 54enne Andrea Belluzzi nell’appartamento che condividevano. Ora gli inquirenti son impegnati a chiarire il movente del cosiddetto “omicidio di San Silvestro”, avvenuto in un appartamento di via Carbonara a San Giovanni in Persiceto.

I due uomini coabitavano da qualche mese a seguito di un progetto di coabitazione sociale, gestito dai servizi del Comune. Belluzzi, proprietario dell’abitazione, sarebbe stato colpito da tre coltellate in pieno petto, il suo corpo era riverso vicino al letto.

Your browser does not support the video tag.

E’ stato lo stesso Ferioli, 48enne di origine ferrarese, che dopo una separazione era andato a vivere con la vittima, a chiamare il 118 il pomeriggio dell’ultimo giorno dell’anno e ora è stato fermato dai Carabinieri del nucleo Investigativo intervenuti insieme ai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche, coordinati dal pm Flavio Lazzarini.

I due uomini erano seguiti dai servizi sociali e dividevano l’appartamento da novembre. Sul corpo di Belluzzi è stata disposta l’autopsia.

“Un fatto veramente inspiegabile – dice all’ANSA il sindaco, Lorenzo Pellegatti – I due non lavoravano, ai servizi risultavano incensurati, e la loro coabitazione non aveva mai dato problemi, anzi. Per i servizi erano un esempio, un riferimento per come i due avevano mostrato anche voglia di ricominciare, di recuperare la loro vita, la loro autonomia, lasciando il passato alle spalle. Insomma c’erano tutte le condizioni per tornare a una vita accettabile da parte di entrambi”. www.bolognatoday.it