Capodanno, morta donna colpita da proiettile ad Afragola

Una donna morta ad Afragola (Napoli), colpita da un proiettile alla testa, e un totale di 274 feriti, di cui 12 dovuto all’uso di armi da fuoco e 262 da fuochi d’artificio. E’ il bilancio dei dati degli incidenti di Capodanno 2024 elaborati dal Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Morta donna ad Afragola, colpita alla testa da proiettile forse esploso da familiare

E’ morta la donna di 45 anni che nella notte è stata colpita alla testa da un proiettile vagante mentre festeggiava con i parenti all’interno di un’abitazione di via Plebiscito ad Afragola (Napoli). La vittima era stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Il colpo è stato probabilmente esploso da un componente dello stesso nucleo familiare. La vittima, Concetta Russo, era residente a Pastigliate, in provincia di Milano: era in vacanza a casa di familiari.

Dai primi accertamenti e dai rilievi eseguiti dai carabinieri di Afragola e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, è emerso che il colpo di pistola fatale alla donna sia stato esploso proprio all’interno dell’appartamento. Sequestrato un proiettile calibro 380 che era nell’abitazione. Le indagini proseguono e sono ancora in corso ala ricerca dell’arma e per capire chi possa aver sparato. La donna lascia un marito e due figli maggiorenni.

Altre due persone ferite da proiettili vaganti nel napoletano

Un’altra donna, di 50 anni, è stata ferita all’addome da un proiettile vagante nel quartiere Forcella ed è ricoverata in prognosi riservata al Cardarelli. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori della Questura di Napoli, la donna festeggiava al balcone quando è stata raggiunta al fianco da un proiettile. All’ospedale Vecchio Pellegrini è ricoverato un cittadino algerino: ha raccontato di essere stato colpito alla spalla da un proiettile vagante esploso da un’auto in transito in via Marina mentre lui passeggiava. Anche per lui la prognosi resta riservata.

Gli agenti del commissariato di Afragola indagano inoltre sul ferimento a colpi di arma da fuoco di due uomini avvenuto intorno alle 18 di ieri durante i brindisi prima del cenone, tra corso Meridionale e via de Gasperi. I due feriti, che sono ricoverati alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, sono stati gambizzati mentre erano in strada e hanno raccontato che a sparare è stato un giovane che loro non conoscono e che gli aveva chiesto denaro. I due hanno riportato rispettivamente una ferita al ginocchio e alla tibia: non sono in gravi condizioni. Non è escluso che possa trattarsi di un agguato. ADNKRONOS