Capodanno Milano: vandalismi, risse, auto e cassonetti bruciati

Notte di intenso lavoro per le forze dell’ordine, quella dell’ultimo dell’anno. Tantissime le chiamate (centinaia solo a Milano) per episodi di vandalismo, schiamazzi, discussioni che sono degenerate in zuffe. Sono stati 44 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco di Milano per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, in leggero calo rispetto allo scorso anno. Principalmente gli interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate per strada. Complessivamente gli interventi dei vigili del fuoco di Milano nel 2023 sono stati 30.107. L’ultimo il 31 alle alle 23.57.

Risse

L’Agenzia regionale di emergenza urgenza della Lombardia, con il 118, è intervenuta nel corso della notte in 35 incidenti stradali, 54 intossicazioni etiliche e, soltanto a Milano, 24 aggressioni. Decine di persone sono rimaste ferite, nessuna in modo grave, a causa dei fuochi d’artificio. Tante le risse: a Milano in via Torino (coinvolto un 22enne), in via Mosso, a San Donato, a Paderno, a Corsico, a Cinisello. Tutti i coinvolti sono stati soccorsi e medicati in codice verde.

In città, in particolare, ci sono stati diversi momenti di tensione nel quartiere di San Siro, con incendi dolosi e lanci di sassi verso la polizia. La maggior parte degli eventi si sono conclusi con codici verdi e gialli, ma nel corso della notte centinaia di persone hanno affollato i pronto soccorso di tutta la regione, già sotto pressione per l’impennata di casi di sindromi influenzali che verifica da diversi giorni.

A decine intossicati dall’alcol

A Milano, nonostante il divieto di consumare e vendere alcolici (ma non di sparare botti), 23 persone sono state soccorse dal personale sanitario per intossicazioni etiliche. A Quarto Oggiaro, i residenti hanno sparato centinaia di botti creando una cortina di fuochi e fumo. Sono dovuti intervenire i pompieri.

A Cinisello Balsamo e a Rozzano due uomini hanno riportato diverse ferite a una mano dopo l’esplosione di un petardo. In totale in città e nell’hinterland si registrano decine di persone ferite dai fuochi d’artificio, nessuna in maniera grave.

https://www.milanotoday.it