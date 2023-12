Schlein: ‘massima aspirazione delle donne non sia essere madre’

Roma, 29 dicembre 2023 – “Il primo governo guidato da una donna fa ogni giorno scelte contro le donne. D’altronde, noi non pensiamo che la massima aspirazione di una donna sia quella di essere madre e non pensiamo che il contributo delle donne alla società si misuri sul numero dei figli e delle figlie. L’ambizione di tante deve essere quella di diventare Rita Levi Montalcini e non vedere voi che tagliate fondi alla ricerca”. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, nelle dichiarazioni di voto alla Manovra, in corso alla Camera. Fonte Agenzia Vista