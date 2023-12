Denunciati per furto, stranieri subito rilasciati tornano a rubare dopo un’ora

di Giovanni Fiorentino – Erano appena stati denunciati, con l’accusa di aver compiuto un furto in un centro commerciale della riviera romagnola. Ma pochi minuti dopo essere stati rilasciati ed essere usciti dalla questura, sarebbero tornati nella stessa galleria commerciale ed avrebbero attuato un nuovo furto. Una vicenda dai tratti surreali, che sembra quasi una gag tratta da un film comico. Ma che si è a quanto pare realmente verificata nelle scorse ore a Rimini, portando alla fine all’arresto di un uomo di 38 anni originario della Moldavia e di uno di 41 proveniente della Lettonia.

Sulla base di quanto riportato dalla stampa della Romagna, tutto è iniziato all’interno di un centro commerciale della zona: dopo essere entrati ed aver fatto un giro fra i vari negozi, i due stranieri avrebbero messo nel mirino un negozio di abbigliamento. E a quel punto sarebbero entrati in azione, sottraendo merce per un valore totale di 250 euro senza dare nell’occhio. O meglio, questo è forse quel che credevano, ma l’atto predatorio che avrebbero compiuto nel giro di pochi secondi non sarebbe in realtà sfuggito all’attenzione di una guardia giurata.

Your browser does not support the video tag.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe infatti stato proprio l’addetto alla vigilanza a pizzicare i due, avvertendo le forze dell’ordine dell’accaduto e sollecitando l’invio di una volante per prenderli in custodia. E una volta raggiunto il luogo indicato, i poliziotti li hanno presi in consegna, conducendoli presso gli uffici della questura. Al termine delle operazioni di rito per quanto concerne l’identificazione, per i due cittadini stranieri è quindi scattata la denuncia a piede libero. E sono successivamente stati rilasciati, intorno alle 20:15.

A nemmeno un’ora di distanza, ovvero alle 20:50 circa, gli operatori si sono tuttavia visti costretti ad intervenire di nuovo a seguito di una nuova segnalazione, e a raggiungere il medesimo centro commerciale. Il motivo? Subito dopo il rilascio, i due stranieri erano immediatamente tornati al’interno di quella galleria commerciale. Ed avevano a quanto sembra messo a segno un nuovo furto, prelevando in quell’occasione generi alimentari senza pagare. Nemmeno in quel frangente sarebbero tuttavia riusciti ad eludere la sorveglianza, finendo quindi con l’essere scoperti. E con il ritorno dei poliziotti al centro commerciale, per i due stranieri sono scattate le manette: entrambi sono stati arrestati e hanno trascorso la notte in camera di sicurezza. Processati per direttissima qualche ora fa, il giudice del tribunale di Rimini ha alla fine convalidato l’arresto e disposto per entrambi il divieto di dimora nella provincia.

https://www.ilgiornale.it