Malore improvviso, muore a 47 anni nel giorno di Natale

Un malore improvviso ha stroncato la vita, nel giorno di Natale, a Nicola Tiso, 47 anni. Nuotatore e poi direttore degli impianti ‘Padova 2000’, negli ultimi anni ha lavorato agente di commercio per un concessionario di auto e autista dei Nightbus.

Originario di via Delle Cave, viveva ormai da diversi anni con la famiglia a Sarmeola.

“Fin da giovane atleta aveva messo in evidenza alcuni dei suoi tratti che l’hanno accompagnato nel suo percorso di vita: entusiasmo, inclinazione al sacrificio, disponibilità oltremisura, grande passione per quello in cui credeva e si impegnava” racconta al ‘mattino di Padova’ l’amico e allenatore Marco Tornatore.

“Nonostante il lavoro lo impegnasse molto, aveva deciso di guidare il pullman notturno, il Nightbus, per offrire il servizio ai giovani bisognosi di un passaggio o per evitare loro i rischi di guide con tasso alcolico fuori parametri. Mi diceva spesso ‘devo guadagnare a sufficienza per non far mancare nulla ai miei figli'”.

Nicola Tiso era stato anche responsabile del Ctg, il Centro Turistico Giovanile. Lascia due figli, Stefano e Davide, la moglie Marta, i genitori e il fratello Mauro.

