Violenza istituzionale. PIAZZA LIBERTA’, intervento dell’avv. Girolamo Coffari

VIOLENZA ISTITUZIONALE

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Girolamo Coffari – avvocato del Foro di Firenze, difensore della madre di un bimbo ‘rapito’ dallo Stato e vittima di una inaudita violenza – estratto dalla puntata di domenica 24 dicembre 2023

Si torna a parlare di bambini strappati con la forza, con violenza immotivata, da parte di quello che non è più, se mai lo è stato, uno Stato di Diritto, il quale continua a prelevare o, per meglio dire, a ‘catturare’ bambini con metodi brutali, non esercitati neppure nei confronti dei peggiori terroristi e mafiosi.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

