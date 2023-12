Violenza sessuale aggravata su una bambina, arrestato straniero

Monzuno (Bologna) – Molestava sessualmente una minorenne ospite, come lui, di una struttura di accoglienza per stranieri sul primo Appennino Bolognese, nei pressi di Monzuno. L’uomo, un 50enne straniero, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale aggravata ed è stato portato al carcere della Dozza. Le indagini sono state sviluppate dai carabinieri della stazione di Monzuno per accertare quanto accaduto nella struttura dove il 50enne viveva in comunità con altre persone, tra cui dei minorenni, accompagnati dai rispettivi genitori.

Stando alla ricostruzione dei fatti, emersi dalle testimonianze oculari di chi aveva visto qualcosa e subito avvisato le forze dell’ordine, l’indagato 50enne avrebbe approfittato di un lieve ritardo mentale di una bambina, della sua stessa nazionalità, per indurla a compiere svariati atti sessuali di nascosto. Questo è continuato più volte nel tempo fino a quando non è stato scoperto da altri ospiti della struttura che hanno avvisato i carabinieri.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna Claudio Paris ha accolto la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Tommaso Pierini che ha delegato i carabinieri di eseguire la misura. L’indagato è stato arrestato nella giornata del 18 dicembre e tradotto in carcere.

