Malore fatale, volontario Croce Verde muore a 47 anni

Marco Bertorello, 47 anni, giardiniere di Paesana, è stato colto da malore mentre era al lavoro nella zona di Bra. Immediatamente soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale di Verduno è morto poco dopo. Originario di Paesana, da tempo si era trasferito a Torre San Giorgio. Era molto conosciuto a Saluzzo e nelle valli del Monviso per il suo lavoro, cui dedicava passione e impegno. Bertorello lascia il figlio Gabriele, di 13 anni.

Come scrive La Stampa, da poco più di un anno era entrato a far parte della Croce Verde di Saluzzo. «Quando viene a mancare un volontario – dice il presidente della Croce Verde Saluzzo, Michele Isoardi – è come mancasse uno di famiglia. Essere volontario vuole dire a volte essere in turno per 24 ore insieme. Ci si conosce e ci si fida. Perché su ogni servizio non sei da solo ma in compagnia del collega. Si crea un legame forte, di fratellanza. Un rapporto che va oltre l’amicizia».