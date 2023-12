Bocciatura Mes, Faraone (Iv): “strappo rischiosissimo con la UE”

Faraone (Iv): “Bocciatura di una gravità senza precedenti”.

“La bocciatura del Mes in commissione è di una gravità senza precedenti, e avviene sulla base di una interpretazione sbagliata”. Lo ha detto dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. “La maggioranza è di fatto a pezzi, con Forza Italia che per la prima volta vota in modo difforme rispetto a FdI e Lega, anche se con una ridicola astensione. Una maggioranza irresponsabile che crea uno strappo rischiosissimo con l’Europa, tra l’altro il giorno dopo aver decantato il grande successo dell’Italia al vertice Ecofin”. tgcom24.mediaset.it