Case costruite ‘per i militari’ subaffittate in nero: scandalo a Bari

Gli appartamenti costruiti per le forze dell’ordine, manomettendo il piano regolatore in una delle zone più belle di Bari, sono stati subaffittati in nero agli studenti, utilizzati (sempre in nero) come b&b o anche assegnati a gente che risulta proprietaria di decine (decine) di altri immobili. Un vero e proprio scandalo.

Tanto che, dopo una indagine della Procura di Bari, il nuovo prefetto Francesco Russo, ha deciso che non si può non intervenire: chi occupa quegli appartamenti (a canone agevolatissimo) senza averne diritto deve andare via.

È per questo che nei giorni scorsi la Prefettura ha inviato una quarantina di lettere di richiesta di chiarimenti ad altrettanti assegnatari delle case di via Pappacena. Sono quelli che, in base alle verifiche svolte dalla Polizia Municipale di Bari, non rispetterebbero i criteri in base a cui è possibile ottenere un appartamento di 100 metri quadrati a 300 euro al mese.

Ad esempio un 62enne ex sottufficiale della Finanza, già destinatario di ordine di rilascio, che risulta assegnatario pur avendo la residenza altrove. Nell’appartamento, il giorno del controllo, c’era una studentessa fuori sede di Economia. O un altro suo ex collega, di 58 anni, che in quella casa «non ha mai abitato» e risulta proprietario o comproprietario di 15 immobili nel Barese. O ancora un poliziotto di 56 anni, che la casa già ce l’ha…

www.lagazzettadelmezzogiorno.it