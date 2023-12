Cina: -47 gradi nel nord del paese

di Giuseppina Perlasca – https://scenarieconomici.it – La più forte ondata di freddo di questo inverno sta attanagliando vaste aree della Cina: domenica le temperature nello Shanxi, nell’Hebei e nel Liaoning sono scese ai livelli più bassi registrati quest’anno. La Reuters ha citato un meteorologo della città di Yichun nello Heilongjiang, situata nella parte nord-orientale del Paese, secondo il quale le temperature potrebbero raggiungere il minimo storico di meno 47,9 C (meno 54,2 F) all’inizio della prossima settimana.

I dati di Bloomberg mostrano che le temperature medie in tutta la Cina sono scese ben al di sotto dei trend trentennali, decennali e quinquennali per questo periodo dell’anno, attestandosi a circa 27°C. Non deve esserci il riscaldamento globale?

“In Cina, compresa Pechino, la temperatura di dicembre è la più fredda degli ultimi 50 anni. Sono stati dichiarati avvisi di emergenza climatica per il freddo estremo”, ha scritto su X Ryan Maue, meteorologo ed ex scienziato capo della NOAA.

Venerdì, i media cinesi Xinhua hanno dichiarato che il presidente Xi Jinping ha esortato a “compiere tutti gli sforzi possibili” per far fronte al freddo.

Mentre la Cina gela, glli USA si preparano a un’ondata di freddo che inaugurerà il 2024.

Queste ondate di freddo possono creare picchi di domanda energetica con aumenti dei prezzi di gas e petrolio e anche creare problemi al funzionamento delle reti elettriche con ricadute produttive massicce.