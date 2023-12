Andrea muore a 29 anni sotto gli occhi dei genitori

Tragedia a Castelnuovo Vomano, in provincia di Teramo: Andrea Mancini, 29 anni, torna a casa dopo una serata con gli amici, accusa un malore e muore. Il fatto è successo ieri notte, poco dopo la mezzanotte. Le persone del posto, che l’hanno visto e ci hanno parlato, raccontano che: «Andrea è stato al bar con noi. Poi, e non era suo solito, ha detto che si sentiva stanco ed è tornato a casa». Poco dopo aver aperto la porta di casa, stando a quanto si apprende, sarebbe caduto a terra esanime.

Come scrive il corriereadriatico.it, i genitori hanno cercato di praticargli il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca, mentre uno di loro ha allertato i soccorsi. Successivamente, è arrivata sul posto un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. I sanitari hanno fatto di tutto per cercare di salvarlo, anche con l’utilizzo del defibrillatore, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo, vista la giovanissima età del ragazzo, sono intervenuti i carabinieri per tutti i rilievi del caso ed ascoltare i famigliari. I militari hanno anche avvisato il pm di turno che ha mandato un anatomopatologo per l’ispezione cadaverica ed ha stabilito che si è trattato di un arresto cardiocircolatorio.