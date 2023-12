Atreju, Schlein: “Non vado sul palco con nostalgici di franchismo e fascismo”

“Lo voglio dire chiaramente non rifiuto il confronto con chi la pensa diversamente da me, ma non posso andare ad una festa di partito quando ci negano il confronto in Parlamento sul salario minimo. E per la mia cultura politica non potrei mai calcare il palco con un eversore che vuole appendere a testa in giu’ il presidente del consiglio Sanchez. Io il palco con nostalgici del franchismo e del fascimo non lo divido”.

Cosi’ la segretaria del PD in conclusione del suo intervento che apre l’assemblea nazionale del partito rispondendo a chi l’ha criticata per non avere accettato l’invito della premier ad Atreju. ANSA