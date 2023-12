Schlein: “Il Governo non arriva al 2027, prepariamoci al voto”

“Questo governo non arriva a fine legislatura. L’ho sempre pensato. E ne sono ancora più convinta. Per questo dobbiamo prepararci”. Lo dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, in un colloquio con il quotidiano La Repubblica.

“Questo governo è un disastro. Per questo ho sempre pensato che non arriverà al 2027”, sottolinea Schlein, che aggiunge: “Le prossime regionali saranno già un test e poi ci saranno le europee. Sono due appuntamenti in cui noi dovremo dimostrare che un’alternativa c’è e che questa destra nel complesso sta arretrando”.

Secondo la leader del Pd “basta vedere i sondaggi e tutta la propaganda di questa destra viene smentita. Sostengono di essere maggioranza nel Paese, ma i numeri dicono esattamente il contrario. Dico anche di più: se prendiamo i dati delle ultime elezioni politiche, si vede chiaramente che loro non hanno allargato il consenso rispetto al precedente voto”. “Certo, noi eravamo senza un’alleanza – prosegue -. Per questo dobbiamo prepararci alle elezioni. Dobbiamo sapere che non possiamo aspettare la fine della legislatura”.

Secondo la segretaria del Pd il modello di riferimento è l’intesa costruita dall’opposizione sul salario minimo. “Quello che abbiamo fatto in quella occasione possiamo replicarlo su tanti altri argomenti. Noi, in ogni caso, siamo e dobbiamo essere pronti”, afferma. “Questa destra è sempre rivolta al passato. Guarda sempre indietro. Per questo si chiamano Conservatori ma forse in questo caso sarebbe meglio chiamarli reazionari”, sottolinea Schlein. ITALPRESS